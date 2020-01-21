В Новочеркасске парень на ВАЗе получил травмы, врезавшись в дерево



Молодой человек на легковушке получил травмы в результате ДТП в Новочеркасске. Происшествие случилось недалеко от железнодорожного вокзала 23 января около 14:30.



В районе дома № 1 по улице Вокзальной 22-летний парень на «ВАЗ-2114» потерял управление. Он выскочил на обочину и врезался в дерево.



- В результате ДТП водитель получил травмы, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовсой области. - Его доставили в больницу.