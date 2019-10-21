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В Ростовской области водитель «Лады» на «зебре» сбил девочку-подростка

В Ростовской области водитель «Лады» на «зебре» сбил девочку-подростка
Фото: ivbg.ru

В Волгодонском районе Ростовской области водитель на «зебре» сбил несовершеннолетнего пешехода. ДТП произошло в переулке Первомайском в селе Дубовское 23 октября.

24-летний водитель «Лады Самары» сбил 15-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате происшествия несовершеннолетняя с травмами доставлена в больницу, - рассказали в пресс-службе донского управления МВД.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начата проверка.

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