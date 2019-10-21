В Ростовской области водитель «Лады» на «зебре» сбил девочку-подростка



Фото: ivbg.ru



В Волгодонском районе Ростовской области водитель на «зебре» сбил несовершеннолетнего пешехода. ДТП произошло в переулке Первомайском в селе Дубовское 23 октября.



24-летний водитель «Лады Самары» сбил 15-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия несовершеннолетняя с травмами доставлена в больницу, - рассказали в пресс-службе донского управления МВД.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начата проверка.