В Ростовской области водитель «Лады» на «зебре» сбил девочку-подростка
Фото: ivbg.ru
В Волгодонском районе Ростовской области водитель на «зебре» сбил несовершеннолетнего пешехода. ДТП произошло в переулке Первомайском в селе Дубовское 23 октября.
24-летний водитель «Лады Самары» сбил 15-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате происшествия несовершеннолетняя с травмами доставлена в больницу, - рассказали в пресс-службе донского управления МВД.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начата проверка.