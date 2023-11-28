Водитель фуры едва не погиб в ДТП по пути из Москвы в Ростовскую область

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, в котором водитель фуры «Мерседес Бенц» получил травмы. Авария произошла 27 ноября на территории Воронежской области.Мужчина ехал за рулем грузовика из Ростовской области в Москву. Примерно в 22:00 под селом Каширское водитель потерял управление. Огромная машина съехал в кювет.В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что после ДТП 50-летнего водителя с различными травмами доставили в больницу.