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Во время стрельбы на Пушкинской в Ростове пострадал мужчина

Во время стрельбы на Пушкинской в Ростове пострадал мужчина


На улице Пушкинской Ростова-на-Дону неизвестный стрелял по машинам. Есть пострадавший. Об этом стало известно 9 июня.

Прямо посреди дня на пересечении Пушкинской и Ворошиловского проспекта раздались выстрелы. Неизвестный начал обстреливать стоящую неподалёку«БМВ». После чего скрылся.

Как стало известно, человек, находящийся в авто получил ранения. На данный момент мужчина госпитализирован в хирургическое отделение ЦГБ имени Семашко. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, в отделении хирургии комментировать происшествие отказались.

Место происшествие оцеплено. Там сейчас находятся десятки сотрудников полиции.

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