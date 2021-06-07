Во время стрельбы на Пушкинской в Ростове пострадал мужчина
На улице Пушкинской Ростова-на-Дону неизвестный стрелял по машинам. Есть пострадавший. Об этом стало известно 9 июня.
Прямо посреди дня на пересечении Пушкинской и Ворошиловского проспекта раздались выстрелы. Неизвестный начал обстреливать стоящую неподалёку«БМВ». После чего скрылся.
Как стало известно, человек, находящийся в авто получил ранения. На данный момент мужчина госпитализирован в хирургическое отделение ЦГБ имени Семашко. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, в отделении хирургии комментировать происшествие отказались.
Место происшествие оцеплено. Там сейчас находятся десятки сотрудников полиции.