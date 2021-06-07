В Ростове на Пушкинской неизвестный открыл огонь по машине с людьми

В центре Ростова неизвестный открыл огонь по машине с людьми. Происшествие случилось днем 9 июня на улице Пушкинской.Предварительно, неизвестный мужчина сделал выстрел из оружия по остановившейся рядом иномарке. После чего злоумышленник скрылся с места ЧП. Есть ли в результате случившегося пострадавшие, неизвестно.На место выехали десятки сотрудников полиции, следователи, а также медики. Помимо них, на Пушкинской собираются зеваки. Правоохранители оградили территорию и не пропускают людей.