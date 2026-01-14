- В зону ЧС попал Таганрогский механический колледж (занятия оперативно перенесены в другой корпус), а также два многоквартирных дома: в зону ЧС попадает 181 квартира, где проживают 340 человек, - подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото: Юрий Слюсарь

Власти показали кадры последствий атаки беспилотников 13 января на Таганрог. Кадрами разрушений поделился губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Прошлой ночью над страной были сбиты 13 БПЛА. Семь из них дежурные средства ПВО перехватили над Ростовской областью. Воздушную атаку отразили в Таганроге и Красносулинском районе. ЧП не обошлось без последствий на земле.В результате воздушной атаки погибла 65-летняя женщина. Кроме того, один из горожан обратился за медпомощью. Ущерб понесли 27 квартир и 12 машин.На местах ЧП был введен локальный режим ЧС.На месте происшествия развернули оперативный штаб. В настоящий момент работает комиссия по оценке ущерба. Принимаются заявления от граждан на оказание матпомощи. Жилые помещения обследуются по мере поступления обращений.На следующий день после атаки дронов глава Ростовской области посетил приморский город. На фотографиях с места инцидента видны разбитые оконные стекла. Губернатор дал поручение оперативно организовать восстановительные работы на всех поврежденных объектах. К работам собираются приступить уже 15 января.