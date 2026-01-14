Новости
Юрий Слюсарь опубликовал кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 14 января

В ночь на 14 января Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Юрий Слюсарь опубликовал в своем Telegram-канале кадры разрушений, демонстрирующие масштаб произошедшего.

Атака дронов была отражена в 10 муниципалитетах области. Так, в промзоне Ростова-на-Дону в результате атаки загорелись промышленные и складские здания. Пожары уже ликвидированы.

Осколки дронов повредили многоэтажный дом в микрорайоне Левенцовка. Две квартиры получили прямые повреждения, выбиты стекла в других помещениях. Жильцов разместили в пункте временного размещения. Также пострадали два частных дома в СТ «Факел» и Ленинаване Мясниковского района.

К сожалению, атака не обошлась без жертв. Погиб один мужчина, ранены четверо, включая четырехлетнего ребенка. Двое пострадавших остаются в больнице, их состояние стабильное.

- В настоящее время дом в Левенцовке отключен от коммуникаций, в том числе от теплоснабжения, - сообщил губернатор. Он заверил, что в ближайшее время специалисты восстановят теплоснабжение и проведут обследование конструкций здания.


В границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА, ввели режим ЧС.
Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря
