Владелец сгоревшей квартиры на Немировича-Данченко временно лишился жилья

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону владелец квартиры, расположенной на улице Немировича-Данченко, временно лишился своего жилья. Об этом сообщает портал DonDay.По предварительным данным, возгорание, которое произошло 8 апреля в доме № 78, спровоцировало короткое замыкание. В результате пожара повреждена кухня и часть коридора. Другие комнаты уцелели. К счастью, в момент происшествия в квартире никого не было, кроме кота, которого смогли вытащить из огня.В квартире отключили свет и газ. Также были повреждены бытовые приборы. В помещении до сих пор чувствуется запах гари.По словам владельца квартиры Арсена А., в ближайшее два месяца, а может и больше, им с матерью придётся жить на съёмной квартире, поскольку в это время на месте ЧП будут работать эксперты и страховщики.