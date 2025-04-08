В пожаре на Немировича-Данченко жители горящей многоэтажки спасли кота
В Ростове-на-Дону во время пожара в многоэтажке на улице Немировича-Данченко удалось спасти кота. Животное оказалось заблокировано в квартире на шестом этаже, где произошло возгорание. Поскольку в момент происшествия в квартире никого не было, кот мог погибнуть, сообщает портал Donday.
Вероятно, кот начал громко мяукать, привлекая внимание соседей. Несколько человек, рискуя собственной безопасностью, взломали дверь и освободили животное. После этого вместе с животным они эвакуировались.
Кот остался жив, хотя и сильно испугался. Соседи временно приютили его до тех пор, пока хозяева не смогут забрать питомца домой.
Пожар в квартире на шестом этаже дома № 78 произошел днем 8 апреля. Возгорание началось на кухне. Пока пожарные добирались до места происшествия, жильцы самостоятельно эвакуировались.
Местные жители сообщили, что в процессе тушения пожара затопило квартиру, расположенную этажом ниже. Из-за этого жильцы дома могут временно остаться без электричества.