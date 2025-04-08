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Появились кадры из сгоревшей квартиры на Немировича-Данченко в Ростове

Появились кадры из сгоревшей квартиры на Немировича-Данченко в Ростове
В донском ГУ МЧС появились кадры из квартиры на улице Немировича-Данченко в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 8 апреля.

Огонь вспыхнул около 12:30 на шестом этаже дома № 78. Пламя охватило около 30 квадратных метров. Перепуганные соседи вызвали спасателей. На место ЧП приехали 10 спасателей. Они потушили пожар примерно за час.

- В результате ЧП никто не пострадал, - заявили в ведомстве.

Причина возгорания устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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