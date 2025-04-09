Стала известна предварительная причина взрыва в квартире на Немировича-Данченко

Фото: Дондей

Предварительная причина взрыва в доме на улице Немировича-Данченко в Ростове-на-Дону установлена. Об этом сообщил владелец квартиры Арсен информационному порту DonDay.Около полудня 8 апреля в доме № 78 раздался громкий хлопок, после чего на шестом этаже начался пожар. К счастью, в квартире в этот момент никого не было. В результате полностью сгорела кухня и частично пострадал коридор.На следующий день после происшествия специалисты определили наиболее вероятную причину пожара — короткое замыкание.По словам мужчины, из-за сильного ветра провод сетей мобильного оператора соприкоснулся с проводами электросетей высокого напряжения, что привело к короткому замыканию и последующему взрыву в квартире.Вероятно, именно вспышка стала причиной дальнейшего возгорания. Что именно взорвалось, выяснят позже.В квартире временно отключены газ и электричество. В связи с этим проживание в ней невозможно. Владельцу необходимо найти новое место для проживания и начать откладывать средства на проведение ремонтных работ.