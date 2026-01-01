Под Ростовом в новогоднюю ночь дотла сгорел частный дом
Под Ростовом в новогоднюю ночь дотла сгорел частный дом. ЧП произошло 1 января в хуторе Ленинакан.
Пламя охватило здание на улице Осенней, 19. Огонь начал распространяться стремительно. Вскоре яркое зарево пожара осветило ночную мглу. Возгорание заметили соседи. Жители встречали Новый год, из-за чего не спали допоздна. Они тут же вызвали пожарных.
Как сообщили очевидцы, во время ЧП в доме хозяев не было. К счастью, при пожаре никто не пострадал.