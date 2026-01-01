Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом в новогоднюю ночь дотла сгорел частный дом

Под Ростовом в новогоднюю ночь дотла сгорел частный дом
Под Ростовом в новогоднюю ночь дотла сгорел частный дом. ЧП произошло 1 января в хуторе Ленинакан.

Пламя охватило здание на улице Осенней, 19. Огонь начал распространяться стремительно. Вскоре яркое зарево пожара осветило ночную мглу. Возгорание заметили соседи. Жители встречали Новый год, из-за чего не спали допоздна. Они тут же вызвали пожарных.

- Пожар площадью 90 квадратных метров потушили 15 человек с помощью пяти единиц техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.


Как сообщили очевидцы, во время ЧП в доме хозяев не было. К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.