Пожару на полиэфирном заводе в Шахтах присвоен второй ранг
Горит полиэфирный завод в Шахтах. Пожару в переулке Якутском присвоен второй ранг сложности. Об этом сообщает издание КВУ.
Огонь вспыхнул около 11:30. По предварительной информации, пожар начался в цеху по производству наполнителей для матрасов и подушек.
В региональном ГУ МЧС по Ростовской области пока не сообщили общую площадь пожара. Но, судя по кадрам, огонь полыхает минимум на 200-300 квадратных метрах.
Шахтинский полиэфирный завод - это первый в России завод по производству полиэфирного волокна. Предприятие открыли в июне 2023 года. В его строительство было вложено порядка пяти миллиардов рублей.