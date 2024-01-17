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Пожару на полиэфирном заводе в Шахтах присвоен второй ранг

Пожару на полиэфирном заводе в Шахтах присвоен второй ранг
Горит полиэфирный завод в Шахтах. Пожару в переулке Якутском присвоен второй ранг сложности. Об этом сообщает издание КВУ.

Огонь вспыхнул около 11:30. По предварительной информации, пожар начался в цеху по производству наполнителей для матрасов и подушек.
В региональном ГУ МЧС по Ростовской области пока не сообщили общую площадь пожара. Но, судя по кадрам, огонь полыхает минимум на 200-300 квадратных метрах.

Шахтинский полиэфирный завод - это первый в России завод по производству полиэфирного волокна. Предприятие открыли в июне 2023 года. В его строительство было вложено порядка пяти миллиардов рублей.
Фото: Ростов ру
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