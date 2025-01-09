Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В зоне СВО трагически погиб 30-летний уроженец Ростовской области

В зоне СВО трагически погиб 30-летний уроженец Ростовской области
В зоне СВО трагически погиб 30-летний штурмовик из Ростовской области. Вадим Хахалин получил смертельное ранение 17 декабря 2024 года.

Вадим родом из Пролетарска. С началом спецоперации мужчина отправился на фронт. Там он получил звание водитель-стрелок штурмовой роты. Свое 30-летие боец отметил 24 ноября. Однако спустя несколько недель Вадим Хахалин отправился на очередное боевое задание, где жизнь мужчины прервалась.

Прощание с Вадимом Хахалиным состоится 9 января 2025 года в 12.30 по адресу: хутор Наумовский Пролетарского района Ростовской области, на улице Черемушки, 1. Об этом сообщает "Наша неделя. Пролетарск".
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.