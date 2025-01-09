В зоне СВО трагически погиб 30-летний уроженец Ростовской области

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В зоне СВО трагически погиб 30-летний штурмовик из Ростовской области. Вадим Хахалин получил смертельное ранение 17 декабря 2024 года.Вадим родом из Пролетарска. С началом спецоперации мужчина отправился на фронт. Там он получил звание водитель-стрелок штурмовой роты. Свое 30-летие боец отметил 24 ноября. Однако спустя несколько недель Вадим Хахалин отправился на очередное боевое задание, где жизнь мужчины прервалась.Прощание с Вадимом Хахалиным состоится 9 января 2025 года в 12.30 по адресу: хутор Наумовский Пролетарского района Ростовской области, на улице Черемушки, 1. Об этом сообщает "Наша неделя. Пролетарск".