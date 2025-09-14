Центр независимого наблюдения за выборами работает в Ростовской области

Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

В Ростовской области 14 сентября проходит заключительный, решающий день голосования на выборах главы региона и представителей местных органов власти. В донской столице, начиная с 12 сентября, когда началось голосование, при Общественной палате функционирует центр независимого мониторинга. В этот штаб стекаются сведения со всех избирательных участков области, которые оперативно изучаются и систематизируются.Как сообщил заместитель руководителя штаба, Александр Нечушкин, к вечеру 13 сентября, после закрытия участков, серьезных прецедентов, способных повлиять на результаты выборов в Ростовской области, за первые два дня голосования зафиксировано не было. Кроме того, наблюдатели и эксперты штаба активно борются с распространением ложной информации о ходе избирательного процесса в онлайн-сетях.- Мы видим полную картину на избирательных участках в режиме онлайн. И можем сказать, что выборы в Ростовской области проходят штатно. Мы постоянно на связи с нашими наблюдателями на УИКах и с экспертами Общественной палаты России. Такой обмен данными позволяет координировать усилия и отслеживать ход голосования в Ростовской области, в том числе, и на федеральном уровне, - рассказал сегодня зампред штаба независимого наблюдения Юрий Зерщиков.Независимый наблюдательный центр намерен работать до тех пор, пока не будет завершен окончательный подсчет голосов, обеспечивая постоянный контроль за ходом выборов и их открытость для общественности.Важно подчеркнуть, что с 12 по 14 сентября в Ростовской области проходят выборы губернатора и депутатов местных органов власти. За процессом голосования наблюдают более 13 тысяч человек. Явка избирателей за первые два дня голосования в регионе составила более 43%.Стоит напомнить, что 14 сентября избирательные участки будут открыты до 20:00. Граждане, которые ранее зарегистрировались на электронное голосование через портал Госуслуг, могут проголосовать в онлайн формате.