Жертвой массовой аварии в Ростове-на-Дону стала 44-летняя женщина

В Ростове на проспекте 40-летия победы 15 июля в обед произошло ДТП. “Лада Приора” выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с автомобилем “Рено Дастер”. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, 21-летняя водитель "Приоры" выехала на полосу встречного движения и не справилась с управлением. Её машина в лобовую столкнулась с иномаркой, а затем влетела в ГАЗ, который также двигался по встречке. В результате аварии пострадал пассажир ”Лады Приоры”.В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства трагедии и проводят проверку по факту ДТП.