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В Волгодонске водитель иномарки врезался в столб и перевернулся

В Волгодонске водитель иномарки врезался в столб и перевернулся
В Волгодонске водитель иномарки врезался в столб и опрокинулся. ДТП случилось поздним вечером 16 мая на улице Советской - недалеко от городской администрации.

53-летний мужчина за рулем "Форд Фокуса" превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стол. После этого авто отбросило на металлическое ограждение. От удара автомобиль перевернулся.

Форд сильно покорежило. У него разбилось стекло, помялся капот, погнулись двери и отлетел бампер. При этом, водитель автомобиля не пострадал, а лишь отделался легким испугом.

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