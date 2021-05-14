В Волгодонске водитель иномарки врезался в столб и перевернулся

В Волгодонске водитель иномарки врезался в столб и опрокинулся. ДТП случилось поздним вечером 16 мая на улице Советской - недалеко от городской администрации.53-летний мужчина за рулем "Форд Фокуса" превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стол. После этого авто отбросило на металлическое ограждение. От удара автомобиль перевернулся.Форд сильно покорежило. У него разбилось стекло, помялся капот, погнулись двери и отлетел бампер. При этом, водитель автомобиля не пострадал, а лишь отделался легким испугом.