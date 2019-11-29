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При столкновении автомобилей в Ростове пострадали двое

При столкновении автомобилей в Ростове пострадали двое
Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростове. Авария произошла 3 декабря на Северном обходе.

По предварительной информации, 53-летний мужчина за рулём «Хёндай Голлопер» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Ларгус» под управлением 66-летнего водителя.

В пресс-службе донского ГУ МВД сообщили, что оба автомобилиста получили травмы. Сотрудники скорой помощи доставили их в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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