В Волгодонске сгорел мебельный магазин

Фото: Соцсети.

В Волгодонске Ростовской области в ночь на 23 февраля сгорел мебельный магазин. Пожар произошел на улице Карла Маркса, 21.Огонь вспыхнул около 00:20. Пешеходы заметили, как из мебельного магазина повалили клубы дыма, и вызвали на место сотрудников МЧС. Спустя пару минут пламя распространилось на площади 50 квадратных метров. Для тушения задействовали 16 спасателей на четырех автоцистернах.Вероятно, огонь уничтожил мебель стоимостью сотни тысяч рублей.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате пожара никто не пострадал.