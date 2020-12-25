В Ростовской области нашли тело пропавшей два года назад 64-летней женщины
В Ростовской области найдено тело пропавшей два года назад 64-летней Валентины Толстопятенко. Об этом стало известно 29 декабря.
Жительница села Генеральское Родионово-Несветайского района ушла из дома 24 июля 2018 года. С тех пор о ней ничего не было известно. Родственникам не удалось разыскать пропавшую самостоятельно, поэтому они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Искать женщину помогали местные жители, егеря и казаки, однако поиски закончились неудачей.
Спустя две недели, 15 августа, в поле обнаружили скелетированный труп. Тело находилось в 20 километрах от села - в хуторе Чистополье. Как сообщил Rostov.ru собственный источник, личность погибшей удалось установить лишь через два года - с помощью экспертиз. Как женщина оказалась вдали от дома и что с ней случилось, пока не известно.