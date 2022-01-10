В Волгодонске пенсионерка пострадала при пожаре в квартире

Фото: Пожарная безопасность.

В Волгодонске 65-летняя женщина отравилась дымом при пожаре в квартире. ЧП случилось вечером 11 января на улице Энтузиастов.Жилье в доме № 33 загорелось около 21 часа. Хозяйка почувствовала едкий запах и вскоре нашла его источник: пламя распространялось по одной из комнат. Пенсионерка сразу вызвала пожарных. Пока она ждала помощи, пыталась самостоятельно бороться с огнем, но безуспешно. Тем временем дым заполнял всю квартиру.К приезду спасателей огонь охватил около пяти квадратных метров. Несмотря на небольшую площадь пожара, 65-летняя женщина пострадала. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, она отравилась продуктами горения.