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В Волгодонске пенсионерка пострадала при пожаре в квартире

В Волгодонске пенсионерка пострадала при пожаре в квартире
В Волгодонске 65-летняя женщина отравилась дымом при пожаре в квартире. ЧП случилось вечером 11 января на улице Энтузиастов.

Жилье в доме № 33 загорелось около 21 часа. Хозяйка почувствовала едкий запах и вскоре нашла его источник: пламя распространялось по одной из комнат. Пенсионерка сразу вызвала пожарных. Пока она ждала помощи, пыталась самостоятельно бороться с огнем, но безуспешно. Тем временем дым заполнял всю квартиру.

К приезду спасателей огонь охватил около пяти квадратных метров. Несмотря на небольшую площадь пожара, 65-летняя женщина пострадала. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, она отравилась продуктами горения.
Фото: Пожарная безопасность.
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