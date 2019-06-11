Пенсионерка отравилась продуктами горения при пожаре в Ростовской области
Фото: tagilka.ru
В Веселовском районе Ростовской области в результате пожара пострадала пенсионерка. Происшествие случилось 13 июня около 15 часов в хуторе Верхнесолёном. На площади 96 квадратных метров горел частный дом на Патюшенской улице.
К тушению привлекались пять пожарных и две единицы техники. На ликвидацию возгорания ушло примерно десять минут.
- В результате ЧП пострадала женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
С отравлением продуктами горения 77-летняя пенсионерка была доставлена в больницу.