Пенсионерка отравилась продуктами горения при пожаре в Ростовской области



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В Веселовском районе Ростовской области в результате пожара пострадала пенсионерка. Происшествие случилось 13 июня около 15 часов в хуторе Верхнесолёном. На площади 96 квадратных метров горел частный дом на Патюшенской улице.



К тушению привлекались пять пожарных и две единицы техники. На ликвидацию возгорания ушло примерно десять минут.



- В результате ЧП пострадала женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



С отравлением продуктами горения 77-летняя пенсионерка была доставлена в больницу.