В Волгодонске мужчина скончался, выпав из окна ковидного госпиталя
За месяц в Ростовской области произошел уже второй случай гибели пациентов ковидного госпиталя в результате падения с высоты. Происшествия случились в Миллерово и Волгодонске.
По информации собственного источника Donday-Волгодонск, 5 октября в ковидном госпитале волгодонской горбольницы № 1 скончался пациент с коронавирусом. Он выпал из окна отделения, которое находится на четвертом этаже госпиталя. В этой больнице это уже второй случай за два месяца. Ранее из окна на пятом этаже госпиталя выпал и разбился насмерть 57-летний мужчина.
В Миллерово похожий случай произошел в конце сентября. Трагедия случилась 21 сентября в ЦРБ. Пациент разбился насмерть, выпав из окна палаты на четвертом этаже. Ему было 63 года.