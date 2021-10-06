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В Волгодонске мужчина скончался, выпав из окна ковидного госпиталя

В Волгодонске мужчина скончался, выпав из окна ковидного госпиталя
За месяц в Ростовской области произошел уже второй случай гибели пациентов ковидного госпиталя в результате падения с высоты. Происшествия случились в Миллерово и Волгодонске.

По информации собственного источника Donday-Волгодонск, 5 октября в ковидном госпитале волгодонской горбольницы № 1 скончался пациент с коронавирусом. Он выпал из окна отделения, которое находится на четвертом этаже госпиталя. В этой больнице это уже второй случай за два месяца. Ранее из окна на пятом этаже госпиталя выпал и разбился насмерть 57-летний мужчина.

В Миллерово похожий случай произошел в конце сентября. Трагедия случилась 21 сентября в ЦРБ. Пациент разбился насмерть, выпав из окна палаты на четвертом этаже. Ему было 63 года.
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