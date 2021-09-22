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В Миллерово 63-летний мужчина скончался, выпав из окна ковидного госпиталя

В Миллерово 63-летний мужчина скончался, выпав из окна ковидного госпиталя
В Миллерово 63-летний мужчина насмерть разбился, выпав из окна четвертого этажа ковидного госпиталя. Трагедия случилась 21 сентября в ЦРБ.

Как сообщил DonDay.ru, мужчина находился в палате № 13. В тот вечер он начал задыхаться. Вскоре его тело обнаружили под окнами больницы. На шее погибшего были повреждения. По предварительной информации, он их нанес себе самостоятельно.

Напомним, подобное ЧП случилось в ростовской горбольнице № 20 в середине августа. 35-летний пациент ковидного госпиталя Михаил М. выпал из окна. А в конце того же месяца аналогичная ситуация произошла в Волгодонске. Там скончался 57-летний Сергей Н., проходивший лечение в ковидном госпитале.
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