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В Волгодонске мужчина насмерть разбился, выпав из окна ковидного госпиталя

В Волгодонске мужчина насмерть разбился, выпав из окна ковидного госпиталя
В Волгодонске 57-летний мужчина насмерть разбился, выпав из окна пятого этажа ковидного госпиталя. Трагедия случилась утром 29 августа в Первомайском переулке, 46/45.

Известно, что погибший лежал в реанимационном отделении горбольницы № 20. В МУ МВД России «Волгодонское» подтвердили, что пациент выпал из окна. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Rostov.ru рассказывал о подобном случае в Ростове-на-Дону. 10 августа из окна ковидного госпиталя на базе горбольницы № 20 выпал 35-летний тренер по боксу Михаил М.

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