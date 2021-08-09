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В Ростове при падении из окна ковидного госпиталя погиб тренер по боксу

В Ростове при падении из окна ковидного госпиталя погиб тренер по боксу
В Ростове пациент ковидного госпиталя, разбившийся насмерть после падения из окна, был тренером по боксу. Трагедия случилась вечером 10 августа на Коммунистическом проспекте.

Михаил лежал в отделении на четвертом этаже ковидного госпиталя, развернутого на базе горбольницы № 20. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в медучреждение в конце июля. Тренера лечили от коронавируса 12 дней.

По информации DonDay.ru, обстоятельства, при которых погиб мужчина, пока не известны. Правоохранители проводят проверку по факту ЧП.

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