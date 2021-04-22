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В Батайске мужчина разбился насмерть, выпав из окна квартиры на шестом этаже

В Батайске мужчина разбился насмерть, выпав из окна квартиры на шестом этаже
В Батайске местный житель выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть. Трагедия произошла 26 апреля в районе Северного жилого массива, рассказало издание battime.

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Позже информацию подтвердили правоохранители.

Спустя некоторое время стало известно, что батайчанин выпал из окна квартиры на шестом этаже примерно в 16.30. Ему было 74 года. По словам знакомых погибшего, мужчина жил один и сильно болел.

В обстоятельствах смерти мужчины разбираются следственные органы.

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