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В Волгодонске беременная девушка попала под колеса авто

В Волгодонске беременная девушка попала под колеса авто
В Волгодонске водитель иномарки сбил беременную девушку. Происшествие случилось днем 28 декабря.

По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем «Хендай Соната» ехал по улице Максима Горького. В районе дома № 147 на проезжую часть вышла девушка-пешеход. Она переходила дорогу по «зебре», когда в момент оказалась под колесами иномарки.

Девушку доставили в гинекологическое отделение, сообщил DonDay Волгодонск. К счастью, ей удалось избежать серьезных травм. Ребенок также не пострадал.

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