В Волгодонске беременная девушка попала под колеса авто
В Волгодонске водитель иномарки сбил беременную девушку. Происшествие случилось днем 28 декабря.
По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем «Хендай Соната» ехал по улице Максима Горького. В районе дома № 147 на проезжую часть вышла девушка-пешеход. Она переходила дорогу по «зебре», когда в момент оказалась под колесами иномарки.
Девушку доставили в гинекологическое отделение, сообщил DonDay Волгодонск. К счастью, ей удалось избежать серьезных травм. Ребенок также не пострадал.