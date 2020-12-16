В Ростове водитель иномарки сбил на «зебре» пенсионерку

В Ростове на Северном парень за рулем иномарки сбил 65-летнюю женщину. Происшествие случилось вечером 17 декабря.По предварительной информации, 29-летний водитель на «Дэу Нексии» ехал по улице Орбитальной. В это время в районе дома № 64 пенсионерка переходила проезжую часть по «зебре». Парень поздно заметил пешехода, в результате женщина оказалась под колесами.- С травмами 65-летнюю ростовчанку доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.