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В Таганроге водитель легковушки насмерть сбил девушку

В Таганроге водитель легковушки насмерть сбил девушку
В городе Таганроге Ростовской области девушка погибла под колесами легковушки. Авария случилась 3 октября на улице Дзержинского.

По предварительным данным, 22-летний парень на «Ладе Приоре» ехал возле дома № 140. В этот момент на проезжую часть в неустановленном месте вышла 22-летняя девушка. Водитель не успел нажать на тормоз и на большой скорости сбил ее с ног.

По информации УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии девушка погибла на месте от полученных травм.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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