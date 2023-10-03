В Таганроге водитель легковушки насмерть сбил девушку

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Таганроге Ростовской области девушка погибла под колесами легковушки. Авария случилась 3 октября на улице Дзержинского.По предварительным данным, 22-летний парень на «Ладе Приоре» ехал возле дома № 140. В этот момент на проезжую часть в неустановленном месте вышла 22-летняя девушка. Водитель не успел нажать на тормоз и на большой скорости сбил ее с ног.По информации УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии девушка погибла на месте от полученных травм.