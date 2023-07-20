В Таганроге водитель на «Дэу Матизе» сбил пешехода
В Таганроге Ростовской области водитель легковушки сбил пешехода. Авария случилась 18 июля на улице Дзержинского.
По предварительным данным, 71-летний водитель за рулем «Дэу Матиза» ехал возле дома № 177. В этот момент 31-летний мужчина решил проскочить через проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Однако местный житель не успел и попал под колеса авто.
В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал пешеход. С травмами его доставили в больницу.