Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге водитель на «Дэу Матизе» сбил пешехода

В Таганроге водитель на «Дэу Матизе» сбил пешехода
В Таганроге Ростовской области водитель легковушки сбил пешехода. Авария случилась 18 июля на улице Дзержинского.

По предварительным данным, 71-летний водитель за рулем «Дэу Матиза» ехал возле дома № 177. В этот момент 31-летний мужчина решил проскочить через проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Однако местный житель не успел и попал под колеса авто.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал пешеход. С травмами его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.