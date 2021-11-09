Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге водитель иномарки сбил школьницу на «зебре»

В Таганроге водитель иномарки сбил школьницу на «зебре»
В Таганроге 12-летняя девочка попала под колеса авто. Происшествие случилось вечером 10 ноября.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Киа Сид» ехал по улице Мариупольское шоссе. Автомобилист подъезжал к «зебре», когда на проезжую часть вышел пешеход. Школьница не видела приближающийся транспорт, а водитель не успел вовремя остановиться. Девочка попала под колеса легковушки.

- В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в больницу, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: www.eduklgd.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.