В Таганроге водитель иномарки сбил школьницу на «зебре»

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В Таганроге 12-летняя девочка попала под колеса авто. Происшествие случилось вечером 10 ноября.По предварительным данным, 47-летний водитель «Киа Сид» ехал по улице Мариупольское шоссе. Автомобилист подъезжал к «зебре», когда на проезжую часть вышел пешеход. Школьница не видела приближающийся транспорт, а водитель не успел вовремя остановиться. Девочка попала под колеса легковушки.- В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в больницу, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.