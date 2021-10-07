В Ростове водитель иномарки сбил школьницу

В Ростове 12-летняя девочка попала под колеса иномарки. Происшествие случилось около 16 часов 8 октября в Ворошиловском районе.По информации УГИБДД по Ростовской области, в тот день 21-летний парень за рулем «Киа Рио» ехал по улице Тракторной. В районе дома № 2 на проезжую часть вышла 12-летняя девочка. Водитель легковушки ударил по тормозам, но было уже поздно - автомобиль сбил школьницу.- В результате ДТП ребенка с травмами доставили в больницу, - уточнили в ведомстве.