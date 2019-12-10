В Таганроге водитель «Лады» сбил пешехода



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Пешеход пострадал, попав под колёса автомобиля в Таганроге. Происшествие случилось около 18 часов 11 декабря.



В районе дома № 9 в переулке Смирновском он решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В это время по проезжей части ехал 59-летний мужчина за рулём «Лады Калины». Он не успел среагировать и сбил пешехода.



- В результате ДТП пострадавший получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Его доставили в больницу.



По факту происшествия проводится проверка.