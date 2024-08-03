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В Морозовском районе после атаки дронов ввели режим ЧС. Информацию об этом опубликовал губернатор донского региона в своем телеграм-канале 3 августа.Василий Голубев сообщил, что муниципальная рабочая группа приступила к оценке ущерба, нанесенного ночной воздушной атакой. В результате атаки были повреждены окна на социальных объектах, таких как школы и детские сады, в жилых домах и на производственных предприятиях.Василий Голубев заверил, что всем, чье имущество было повреждено, будет оказана помощь в его восстановлении.Напомним, в ночь на 3 августа Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.