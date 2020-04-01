В Таганроге сотрудник полиции умер в супермаркете
Сотрудник полиции скончался в супермаркете Таганрога. Смерть мужчины наступила внезапно.
Вечером 1 апреля 48-летний помощник оперативного дежурного управления на транспорте МВД России по СКФО зашёл в магазин на улице Александровской.
Во время покупки продуктов ему неожиданно стало плохо, сообщает DonDay.ru. Полицейский потерял сознание. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медики уже не смогли помочь таганрожцу, он был мёртв.
В прокуратуре Таганрога сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Известно, что накануне трагедии полицейский жаловался на плохое самочувствие из-за высокого давления.