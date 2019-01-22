Сотрудник ДЮСШ в Ростовской области умер на рабочем месте



Фото: Smolnews.ru

В городе Новошахтинске в детской спортшколе скончался сотрудник. Мужчина умер на рабочем месте в ДЮСШ № 3 на улице Харьковской.



Трагедия произошла 17 января, однако об этом стало известно только сейчас, пишет DonDay.ru. Утром техническому сотруднику внезапно стало плохо. Он потерял сознание и упал на пол. Сотрудники спортшколы вызвали скорую помощь, но прибывшие медики только констатировали смерть мужчины.



Вероятнее всего, причиной смерти стал инфаркт. Однако точно это сможет определить только экспертное исследование.



По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства.



Добавим, что мужчина занимался обслуживанием котельной и бассейна спортивной школы.