В Таганроге после ДТП с КамАЗом женщине оторвало ногу

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Таганроге Ростовской области после ДТП с КамАЗом женщине оторвало ногу. Авария случилась на 4-й Линии около 21:00.По предварительным данным, 61-летний водитель на «КамАЗ-4325» ехал с полуприцепом в районе дома № 105. На регулируемом перекрестке он не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», которым управлял 53-летний водитель. Мужчина не успел притормозить и на полном ходу протаранил транспорт.При столкновении с грузовиком у 48-летней пассажирки мотоцикла оторвало ногу.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал также водитель мотоцикла. С травмами его и пассажирку доставили в больницу.