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В Таганроге после ДТП с КамАЗом женщине оторвало ногу

В Таганроге после ДТП с КамАЗом женщине оторвало ногу
В городе Таганроге Ростовской области после ДТП с КамАЗом женщине оторвало ногу. Авария случилась на 4-й Линии около 21:00.

По предварительным данным, 61-летний водитель на «КамАЗ-4325» ехал с полуприцепом в районе дома № 105. На регулируемом перекрестке он не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», которым управлял 53-летний водитель. Мужчина не успел притормозить и на полном ходу протаранил транспорт.

При столкновении с грузовиком у 48-летней пассажирки мотоцикла оторвало ногу.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал также водитель мотоцикла. С травмами его и пассажирку доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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