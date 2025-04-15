В Таганроге при пожаре в частном доме нашли тела сына и матери

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Таганроге Ростовской области найдены тела матери и сына. Происшествие случилось 14 апреля около 23:10 в 24-м переулке.По предварительным данным, огонь заметили местные жители и вызвали МЧС. Для тушения огня привлекли восемь человек на двух автоцистернах. В доме сотрудники обнаружили тела 45-летнего мужчины и его 69-летней мамы.- Родственники отравились продуктами горения. Огонь потушили через 15 минут на площади в четыре квадрата,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.