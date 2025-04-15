Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге при пожаре в частном доме нашли тела сына и матери

В Таганроге при пожаре в частном доме нашли тела сына и матери
В городе Таганроге Ростовской области найдены тела матери и сына. Происшествие случилось 14 апреля около 23:10 в 24-м переулке.

По предварительным данным, огонь заметили местные жители и вызвали МЧС. Для тушения огня привлекли восемь человек на двух автоцистернах. В доме сотрудники обнаружили тела 45-летнего мужчины и его 69-летней мамы.

- Родственники отравились продуктами горения. Огонь потушили через 15 минут на площади в четыре квадрата,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.