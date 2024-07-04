В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли брат и сестра

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 3 июля случился пожар, который унес жизни двух человек. Трагедия случилась в селе Дубовское.Из-за непотушенной сигареты пламя разгорелось в доме № 32 на улице Пролетарской. За считанные минуты огонь охватил около 35 квадратных метров. На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах.Во время тушения пожарные обнаружили в доме два тела — 62-летнего мужчины и 50-летней женщины. Они приходились друг другу братом и сестрой.- Люди погибли в результате отравления продуктами горения, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.