Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли брат и сестра

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли брат и сестра
В Ростовской области 3 июля случился пожар, который унес жизни двух человек. Трагедия случилась в селе Дубовское.

Из-за непотушенной сигареты пламя разгорелось в доме № 32 на улице Пролетарской. За считанные минуты огонь охватил около 35 квадратных метров. На вызов приехали восемь спасателей на двух автоцистернах.

Во время тушения пожарные обнаружили в доме два тела — 62-летнего мужчины и 50-летней женщины. Они приходились друг другу братом и сестрой.

- Люди погибли в результате отравления продуктами горения, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.