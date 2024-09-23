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В Таганроге при пожаре в частном доме нашли тело мужчины

В Таганроге при пожаре в частном доме нашли тело мужчины
В городе Таганроге Ростовской области при пожаре в частном доме обнаружили тело мужчины. Огонь разгорелся на улице Плеханова, 20А.

Предварительно, пожар произошел около 20:50. Люди заметили, что дом начал гореть, и позвонили в МЧС. Огонь за пару минут распространился на площади 45 квадратных метров. Для тушения привлекали восемь спасателей на двух автоцистернах.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что в одной из комнат нашли тело мужчины. Его личность устанавливают, проводятся следственные мероприятия.
Фото: Rostov.ru
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