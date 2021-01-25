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В Таганроге при пожаре в бесхозной постройке скончался мужчина

В Таганроге при пожаре в бесхозной постройке скончался мужчина
В Таганроге во время пожара погиб 46-летний мужчина. Трагедия произошла около 23 часов 25 января.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось в бесхозной постройке на улице Нижняя Линия. Очевидцы вызвали спасателей, однако до их прибытия пламя охватило около 20 квадратов. Прибывшие пожарные, ликвидировав огонь, нашли тело 46-летнего мужчины.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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