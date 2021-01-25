В Таганроге при пожаре в бесхозной постройке скончался мужчина
В Таганроге во время пожара погиб 46-летний мужчина. Трагедия произошла около 23 часов 25 января.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось в бесхозной постройке на улице Нижняя Линия. Очевидцы вызвали спасателей, однако до их прибытия пламя охватило около 20 квадратов. Прибывшие пожарные, ликвидировав огонь, нашли тело 46-летнего мужчины.
Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.