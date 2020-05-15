При пожаре в бесхозной постройке в Ростове погиб человек
В Ростове при пожаре в бесхозной постройке погиб человек. ЧП случилось на территории садоводческого товарищества «За дружбу» в Октябрьском районе.
Сообщение о происшествии поступило в пожарную службу от очевидцев около полуночи 17 мая. В СНТ загорелась заброшенная постройка. На момент прибытия пожарных строение пылало на площади 50 квадратных метров.
- Во время тушения в помещении был обнаружен погибший, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.
К тушению привлекали семь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания выясняется. Также устанавливается личность погибшего.