В Таганроге потушили крупный пожар на складе бывшего хлебозавода



Масштабное возгорание на складе бывшего хлебозавода ликвидировали в Таганроге. ЧП произошло на улице Большая Бульварная после полуночи 18 мая.



К половине второго ночи огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Спасатели боролись с пламенем несколько часов.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.



К тушению привлекались 45 спасателей и 14 единиц техники.







По словам местных жителей, склад дымился до самого утра.