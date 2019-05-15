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В Таганроге потушили крупный пожар на складе бывшего хлебозавода

В Таганроге потушили крупный пожар на складе бывшего хлебозавода
Масштабное возгорание на складе бывшего хлебозавода ликвидировали в Таганроге. ЧП произошло на улице Большая Бульварная после полуночи 18 мая.

К половине второго ночи огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Спасатели боролись с пламенем несколько часов.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.

К тушению привлекались 45 спасателей и 14 единиц техники.

В Таганроге потушили крупный пожар на складе бывшего хлебозавода

По словам местных жителей, склад дымился до самого утра.

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