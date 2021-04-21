В Таганроге нашли труп 36-летней женщины в собственной квартире
В одной из девятиэтажек Таганрога обнаружили труп. Тело 36-летней женщины нашли в собственной квартире.
Одна из местных жительниц продолжительное время не выходила на улицу, не отвечала на звонки и никому не открывала дверь. Обеспокоенные соседи обратились в полицию.
Как сообщил DonDay.ru, 21 апреля около 3:30 дежурный УМВД вызвал поисково-спасательный отряд по адресу: улица Чехова, 333. Прибывшие специалисты деблокировали дверь квартиры.
Оказалось, что женщина жила в квартире одна. Она продолжительное время страдала циррозом печени и приступами эпилепсии. Когда женщина скончалась, об этом никто не знал. Правоохранители выясняют точную причину смерти. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили.