Мужской труп нашли в квартире в Ростовской области

В городе Новошахтинске в квартире одного из многоэтажных домов нашли труп мужчины.Тело обнаружила дочь хозяина квартиры 9 июня. Отец долго не отвечал на звонки, поэтому женщина решила сходить к нему домой и выяснить, в чём дело, пишет DonDay.ru. В квартире она обнаружила разлагающийся труп.Судя по гнилостным изменениям, смерть мужчины наступила примерно за неделю до его обнаружения. Тело успело частично разложиться. Достоверно опознать умершего на месте не представлялось возможным.По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти и личность скончавшегося теперь предстоит установить экспертам.