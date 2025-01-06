В Таганроге на территории домов пострадавши при атаке БПЛА ввели режим ЧС

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В ночь на 5 января Ростовская область подверглась атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Силами противовоздушной обороны в регионе было уничтожено 37 дронов. Падение обломков беспилотников привело к повреждению имущества жителей Таганрога. В некоторых домах частично разрушены крыши и стены, а также выбиты окна.Городской администрацией было принято решение о введение ЧС на территории пострадавших от осколков БПЛА домов.— Создана комиссия, которая осмотрела все указанные адреса и составила акты обследования. На основе этих данных будет принято решение о предоставлении материальной помощи, — заявили местные власти.