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В Таганроге дедушка чудом выжил при пожаре в собственном доме

В Таганроге дедушка чудом выжил при пожаре в собственном доме

В Таганроге 75-летний мужчина чудом выжил при пожаре в собственном доме. ЧП произошло утром 24 декабря в СНТ «Дачная-2».

Пенсионер заметил, что дом наполняется дымом, и решил проверить, в чем дело. В одной из комнат он увидел пламя. Мужчина решил самостоятельно потушить огонь, но ничего не вышло - он только надышался дымом.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на место ЧП приехали 13 человек на четырех спецмашинах. К их прибытию огнем было охвачено 60 квадратных метров. К счастью, хозяин дома выжил, но сильно надышался продуктами горения. Ему понадобилась помощь врачей. Причину ЧП предстоит установить.
Фото: Яндекс.Новости
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