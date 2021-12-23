В Таганроге дедушка чудом выжил при пожаре в собственном доме

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В Таганроге 75-летний мужчина чудом выжил при пожаре в собственном доме. ЧП произошло утром 24 декабря в СНТ «Дачная-2».Пенсионер заметил, что дом наполняется дымом, и решил проверить, в чем дело. В одной из комнат он увидел пламя. Мужчина решил самостоятельно потушить огонь, но ничего не вышло - он только надышался дымом.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на место ЧП приехали 13 человек на четырех спецмашинах. К их прибытию огнем было охвачено 60 квадратных метров. К счастью, хозяин дома выжил, но сильно надышался продуктами горения. Ему понадобилась помощь врачей. Причину ЧП предстоит установить.