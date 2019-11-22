В Таганроге 31-летняя девушка упала с балкона



В Таганроге девушка получила множественные травмы, упав с балкона третьего этажа. Инцидент произошёл 25 ноября на Калужском проезде.



По предварительным данным, накануне 31-летняя местная жительница выпивала в квартире вместе со своим возлюбленным. В процессе распития алкоголя между парой завязалась ссора. Причиной конфликта стала ревность, сообщает DonDay.ru. Девушка требовала, чтобы мужчина развёлся с супругой.



Спустя некоторое время после ссоры таганроженку нашли соседи лежащей на земле под окнами дома. Она получила множественные травмы, в том числе повреждение позвоночника.



Девушку на «скорой» доставили в больницу. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.