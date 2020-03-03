В Волгодонске 18-летняя девушка упала с третьего этажа



В Волгодонске после падения с третьего этажа госпитализирована 18-летняя девушка. ЧП произошло на улице Ленина вечером 4 марта.



По предварительной информации, пострадавшая не живёт в этом доме. Предположительно, она пришла к кому-то в гости, сообщает donday-volgodonsk.ru.



В результате происшествия юная волгодончанка получила множественные травмы, в том числе травму позвоночника. Девушку госпитализировали в БСМП. В настоящее время ей оказывают всю необходимую помощь.