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В Волгодонске 18-летняя девушка упала с третьего этажа

В Волгодонске 18-летняя девушка упала с третьего этажа
В Волгодонске после падения с третьего этажа госпитализирована 18-летняя девушка. ЧП произошло на улице Ленина вечером 4 марта.

По предварительной информации, пострадавшая не живёт в этом доме. Предположительно, она пришла к кому-то в гости, сообщает donday-volgodonsk.ru.

В результате происшествия юная волгодончанка получила множественные травмы, в том числе травму позвоночника. Девушку госпитализировали в БСМП. В настоящее время ей оказывают всю необходимую помощь.

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